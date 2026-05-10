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PSG verkauft Ladenhüter wohl endgültig nach Italien

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 16:47
PSG verkauft Ladenhüter wohl endgültig nach Italien

Juventus Turin arbeitet offenbar intensiv an einer festen Verpflichtung von Randal Kolo Muani. Der französische Nationalspieler hinterließ während seiner Leihe in Turin einen positiven Eindruck, weshalb sowohl der Spieler als auch der Klub an einer dauerhaften Zusammenarbeit interessiert sein sollen.

Laut «TEAMtalk» befinden sich die Gespräche mit Paris Saint-Germain bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Auch die Verhandlungen mit dem Umfeld des Angreifers sollen positiv verlaufen. Kolo Muani selbst steht einer Rückkehr nach Turin demnach sehr offen gegenüber, weshalb bei Juventus zunehmend Optimismus herrscht.

Anders sieht die Lage bei Tottenham Hotspur aus, wo der Stürmer zuletzt auf Leihbasis spielte. Nach einer enttäuschenden Premier-League-Saison mit bislang nur einem Ligatreffer sollen die Spurs bereit sein, den Angreifer wieder ziehen zu lassen.

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