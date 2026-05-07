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Die Bayern könnten den jüngeren Bruder von Khvicha Kvaratskhelia verpflichten

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 16:17
Die Bayern könnten den jüngeren Bruder von Khvicha Kvaratskhelia verpflichten

Der FC Bayern ist an einer Verpflichtung des jüngeren Bruders von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia interessiert.

Der erst 16-jährige Flügelstürmer Tornike Kvaratskhelia, der zurzeit noch bei seinem Stammklub Dinamo Tiflis spielt, ist beim deutschen Rekordmeister ein heisses Thema. Zuletzt weilte er laut georgischen Medienberichten sogar schon in München. Laut «tz» streifte er das Bayern-Trikot bei einem Testspiel der U17 gegen die von Klaus Augenthaler trainierte Talent-Auswahl Global Academy sogar schon über.

Dabei habe das Sturmtalent beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen. Insbesondere durch seine stupende Technik habe er überzeugen können. Zudem steuerte er einen Treffer bei.

Bezüglich eines Transfers gibt es allerdings reglementarische Hürden: Als Nicht-EU-Bürger darf Kvaratskhelia erst mit Erreichen der Volljährigkeit fest zu den Bayern wechseln. Möglich wäre eine Leihe zu einem Partnerverein aus dem «Red&Gold»-Netzwerk, zu dem unter anderem der Los Angeles FC und auch die Grasshoppers gehören.

Auch PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia spielte im Alter von 16 Jahren einst bei den Bayern vor. Sein Weg führte jedoch nicht nach München.

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