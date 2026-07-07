John Stones wird gleich drei Serie A-Topklubs angeboten

John Stones steht vor einer ungewissen Zukunft: Der Vertrag des englischen Nationalspielers bei Manchester City lief Ende Juni aus. Er wurde jüngst gleich drei Topklubs aus der Serie A angeboten.

Die Berater des 32-Jährigen wurden laut Fabrizio Romano sowohl bei Inter Mailand als auch bei Juventus und Milan vorstellig. Alle drei Vereine hätten die Möglichkeit, Stones ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. Billig wird es dennoch nicht. Der Abwehrspieler hat bestimmte finanzielle Vorstellungen.

Bei Inter sollen seine Agenten bereits im März vorgefühlt haben. In den letzten Tagen folgten auch die Kontaktaufnahmen zu Juve und Milan.

Noch hat sich jedoch nichts Konkretes ergeben. Die drei angesprochenen Vereine sollen wegen der medizinischen Akte von Stones gewisse Vorbehalte haben. Dieser musste in den vergangenen Jahren wegen kleinerer oder auch grösserer Blessuren nämlich immer wieder kürzertreten.