Inter Mailand verabschiedet Yann Sommer offiziell

Die Zeit von Yann Sommer bei Inter Mailand ist offiziell abgelaufen.

Der Klub verabschiedet sich öffentlich von der bisherigen Nummer 1: Der Ende Juni auslaufende Kontrakt wird nicht mehr verlängert. Stattdessen bedanken sich die Nerazzurri bei Yann Sommer für 139 Einsätze, 66 Partien ohne Gegentor und insgesamt vier Trophäen.

Der frühere Schweizer Nati-Goalie trat das Amt beim Serie A-Topklub im Sommer 2023 an und blickt auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurück.

Wo er nun unterkommt, ist noch offen. Zuletzt gab es intensive Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Brügge nach Belgien. Sommer kann ablösefrei wechseln.