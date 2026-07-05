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Verhandlungen auf der Zielgeraden

Inter vor Verpflichtung von Anan Khalaili

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 17:09
Inter vor Verpflichtung von Anan Khalaili

Inter Mailand steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Anan Khalaili. Nach übereinstimmenden Berichten aus Italien kommen die Verhandlungen mit Union Saint-Gilloise gut voran.

Ein weiteres Indiz dafür: Der Offensivspieler gehörte beim Testspiel der Belgier gegen Steaua Bukarest nicht zum Kader, da der Transfer immer näher rücken soll. Mit dem Spieler selbst hat Inter laut «Tuttomercato» bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt. Khalaili soll einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 1,8 Millionen Euro unterschreiben. Nachdem Napoli seine Bemühungen aufgrund ausstehender Spielerverkäufe vorerst zurückfahren musste, nutzte Inter die Gelegenheit und intensivierte die Gespräche mit Union Saint-Gilloise.

Offen ist derzeit nur noch die Ablöse. Während der belgische Meister rund 30 Millionen Euro fordert, strebt Inter eine Gesamtlösung im Bereich von etwa 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an. Zuletzt sollen sich beide Seiten angenähert haben, ein Kompromiss im Bereich von 23 Millionen Euro plus Boni gilt als realistisch. Inter möchte den Transfer möglichst bis zum Trainingsauftakt am 16. Juli abschliessen, damit Khalaili von Beginn an unter Trainer Cristian Chivu zur Verfügung steht.

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