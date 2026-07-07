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Fest eingeplant

Arijon Ibrahimovic schafft beim FC Bayern einen grossen Sprung

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 16:41
Arijon Ibrahimovic schafft beim FC Bayern einen grossen Sprung

Nachdem der Stürmer Arijon Ibrahimovic zuletzt mehrfach ausgeliehen war, plant der FC Bayern für die neue Saison nun fest mit dem 20-Jährigen.

Dieser ist fix ins Profiteam eingeplant, wie die Münchner am Dienstag bestätigen. Der aktuelle Vertrag von Ibrahimović läuft bis 2028. Die vergangene Spielzeit verbrachte er auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim. Dort sind dem gebürtigen Nürnberger in 34 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Assists geglückt.

Vor der Zeit in Heidenheim sammelte er auch bei den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio und Lazio Rom, an die er ebenfalls ausgeliehen war, Erfahrungen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt nun: «Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein. Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.»

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