Jamal Musiala musste sich einer Operation unterziehen

Wie der FC Bayern mitteilt, musste sich Jamal Musiala in der Saisonpause unter das Messer legen.

Dabei ging es immer noch um die Auswirkungen seiner schweren Verletzung vor Jahresfrist, als er sich bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte. Musiala liess nun einen «kleinen, geplanten Routine-Eingriff» vornehmen, wie sein Klub mitteilt.

Musiala muss bei der Saisonvorbereitung deshalb einige Anpassungen vornehmen. Der 23-Jährige sollte aber rechtzeitig zum Auftakt der Pflichtspiele des FC Bayern bereit sein.