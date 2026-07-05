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Vertragsverlängerung steht bevor

Ibrahimović soll beim FC Bayern bleiben

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 14:11
Ibrahimović soll beim FC Bayern bleiben

Arijon Ibrahimović wird den FC Bayern München nach aktuellem Stand nicht verlassen. Obwohl der 20-jährige Offensivspieler nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim bei zahlreichen Vereinen auf dem Zettel stand, soll der Plan nun sein, ihn fest in den Profikader der Münchner für die kommende Saison zu integrieren.

Zu den Interessenten gehörten unter anderem Hull City und Werder Bremen, daneben sollen sich weitere Klubs aus dem In- und Ausland mit einer Verpflichtung beschäftigt haben. Statt eines erneuten Wechsels deutet jedoch alles auf einen Verbleib in München hin. Ausschlaggebend sollen unter anderem die Gespräche mit Trainer Vincent Kompany gewesen sein, der dem deutsch-kosovarischen U21-Nationalspieler eine Perspektive beim Rekordmeister aufgezeigt haben soll.

Passend dazu steht offenbar auch eine Vertragsverlängerung bevor. Nach Informationen von «Transfermarkt.de» soll Ibrahimović sein bislang bis 2027 laufendes Arbeitspapier vorzeitig bis 2028 verlängern. Die Aussicht auf Einsatzzeiten beim FC Bayern soll für den Offensivspieler attraktiver sein als eine tragende Rolle bei einem anderen Verein. Nach seiner Saison mit Heidenheim, in der ihm in 34 Bundesliga-Partien zwei Tore und vier Vorlagen gelangen, möchte Ibrahimović nun den nächsten Schritt an der Säbener Strasse machen.

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