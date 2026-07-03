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Kandidat für die Abwehr

Die Bayern zeigen Interesse an Juve-Verteidiger Bremer

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 14:44
Die Bayern zeigen Interesse an Juve-Verteidiger Bremer

Der FC Bayern beschäftigt sich mit einem möglichen Transfer des brasilianischen Verteidigers Gleison Bremer von Juventus.

Der 29-Jährige läuft seit vier Jahren für die Turiner auf und ist dort der Abwehrchef. Trotzdem ranken sich rund um seine Person seit einiger Zeit Wechselgerüchte. «Sky Italia» bringt nun den FC Bayern als Interessenten ins Spiel. Die Situation in der Innenverteidigung im Hinblick auf die neue Saison ist weiterhin unklar: Min-jae Kim könnte den Klub noch verlassen. Der Südkoreaner wird seit geraumer Zeit seinerseits mit Juve in Verbindung gebracht.

Auch Hiroki Ito ist in München ein Kandidat für einen Abgang. Der Japaner hat den Durchbruch nie richtig geschafft, da er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Bremer steht bei der Alten Dame noch bis 2029 unter Vertrag. Derzeit steht er mit der Seleção bei der WM im Einsatz, wobei er noch nicht zum Zug kam.

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