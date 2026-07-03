Real Madrid verrät Olise-Hintergedanken mit Statement zu Enzo Fernandez

Real Madrid hat am Freitag in einem öffentlichen Statement klargestellt, dass es keine Bemühungen um Chelsea-Profi Enzo Fernandez unternehmen wird. Dabei ist ein kleiner, aber feiner Unterschied zu der Aussage zu Michael Olise augenfällig.

Im Wortlaut heisst es im Fernandez-Statement, das die Königlichen am Freitag veröffentlicht haben: «Der Verein möchte klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen.»

Wichtig ist nun der Unterschied zu Olise. Auch zum Franzosen haben sich die Madrilenen vor zwei Wochen höchst offiziell und öffentlich geäussert. «Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte.»

Der wichtige Unterschied: Bei Fernandez werden auch künftige Bemühungen ausgeschlossen – bei Olise ist dies nicht der Fall!

Somit ist nicht auszuschliessen, dass Real sogar noch in dieser Transferperiode aktiv wird. Die Haltung der Bayern ist indes klar. Ein Verkauf wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach öffentlich ausgeschlossen. Die Türe bleibt aus Sicht von Real jedoch offen.