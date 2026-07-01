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Mögliches Szenario

Michael Olise denkt wegen eines bestimmten Klubs an Bayern-Abgang

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 16:10
Michael Olise denkt wegen eines bestimmten Klubs an Bayern-Abgang

Bislang hat Michael Olise keine Anstalten gemacht, den FC Bayern bald verlassen zu wollen. Dies könnte sich nun aber ändern.

Laut «Bild» beschäftigt sich der französische Nationalspieler trotz Vertrag bis 2029 beim deutschen Rekordmeister durchaus mit seiner sportlichen Zukunft. Olise glaubt mit dem deutschen Meistertitel und dem Gewinn des DFB-Pokals bei den Bayern im Grunde alles gewonnen zu haben, was möglich und realistisch ist. Dass die Mannschaft dauerhaft in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen, glaubt er angeblich nicht.

Vor allem ein Verein soll Olise nun sehr reizen: Real Madrid. Da passt es, dass er bei den Königlichen der absolute Wunschspieler von Klubboss Florentino Perez ist. Erst recht, nachdem dieser an der aktuell stattfindenden Weltmeisterschaft sieht, wie gut Olise mit Torjäger Kylian Mbappé harmoniert. Vorerst halten sich die Madrilenen aber noch vornehm zurück. In einem Statement schrieben sie zuletzt: «Angesichts der in verschiedenen Medien erschienenen Berichte über ein angebliches Interesse unseres Vereins an dem Spieler Michael Olise vom FC Bayern München möchte Real Madrid klarstellen, dass es weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld hatte.»

Für die Bayern gilt Olise bislang als unverkäuflich. Die Lage könnte für Sportvorstand Max Eberl und die übrigen Verantwortlichen allerdings ungemütlich werden, falls der französische Topstürmer einen Abgang tatsächlich forcieren sollte. Dies ist momentan noch nicht der Fall.

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