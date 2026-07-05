Gehalt bleibt grösste Hürde bei Goretzka-Deal

Juventus Turin arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Leon Goretzka. Nachdem der deutsche Nationalspieler den FC Bayern München als vereinsloser Spieler verlassen hat, haben die Bianconeri laut übereinstimmenden Berichten von Gianluca Di Marzio und «Tuttomercato» die Gespräche mit dem Mittelfeldspieler wieder aufgenommen.

Der Knackpunkt in den Verhandlungen ist das Gehalt. Goretzka verdiente in München zuletzt zwischen acht und zehn Millionen Euro netto pro Saison – eine Summe, die Juventus derzeit nicht zahlen möchte. Nach Informationen von «Sport Mediaset» suchen beide Seiten deshalb nach einem finanziellen Kompromiss. Demnach soll der italienische Rekordmeister bereit sein, dem 31-Jährigen einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro anzubieten.

Die Chancen auf eine Einigung sind damit grundsätzlich vorhanden, allerdings muss sich Juventus auf Konkurrenz einstellen. Mehrere Vereine beobachten die Situation des ablösefreien Mittelfeldspielers, der nach seiner Zeit beim FC Bayern zu den begehrtesten vereinslosen Profis auf dem Markt zählt. Ob sich Goretzka auf deutliche Gehaltseinbussen einlässt, dürfte entscheidend dafür sein, ob der Wechsel nach Turin tatsächlich zustande kommt.