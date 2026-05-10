Cambiaso könnte im Sommer Juventus Turin verlassen

Bei Juventus Turin könnte es im Sommer zu einem überraschenden Abgang von Andrea Cambiaso kommen. Obwohl der italienische Nationalspieler noch bis 2029 unter Vertrag steht, sollen die Bianconeri offen für einen Verkauf sein, um den Kader umzubauen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Laut «TEAMtalk» wurde interessierten Vereinen bereits signalisiert, dass der Aussenverteidiger grundsätzlich verfügbar wäre. Besonders aus Italien gibt es konkretes Interesse: Como möchte den 26-Jährigen offenbar in der Serie A halten, während auch Inter Mailand und SSC Neapel die Situation beobachten.

Zusätzlich wurde Cambiaso offenbar auch mehreren Klubs aus der Premier League angeboten. Demnach sollen Arsenal, Liverpool und Manchester United kontaktiert worden sein. Bei der möglichen Ablöse gehen die Einschätzungen derzeit auseinander: Während teilweise Summen um 30 Millionen Pfund genannt werden, lagen frühere Bewertungen noch deutlich höher – zuletzt sogar im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro.