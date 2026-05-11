Tottenham hat über Zukunft von Randal Kolo Muani entschieden

Tottenham plant mit Randal Kolo Muani nicht über diese Saison hinaus.

Die Spurs werden laut «Krrish» keine Anstrengungen für einen Verbleib des 27-jährigen Franzosen unternehmen. Kolo Muani muss somit zunächst zu Paris St. Germain zurückkehren. Dort spielt der Nationalspieler allerdings auch keine Rolle mehr. Trainer Luis Enrique findet für den Angreifer keine Verwendung. Der Stürmer wird sich deshalb nach einem neuen Verein umsehen müssen. Als Ablöse fordert PSG dem Vernehmen nach rund 35 Mio. Euro.

Der Vertrag des Angreifers bei den Parisern läuft noch bis 2028. Aktuell ist völlig offen, wo er in der kommenden Saison unterkommen wird.

Für Tottenham hat er in dieser Saison in 27 Premier League-Spielen bislang nur einen Treffer markiert.