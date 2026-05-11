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Sandro Schärer auch dabei

Deutscher Schiri pfeift den Champions League-Final

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 16:08
Deutscher Schiri pfeift den Champions League-Final

Die UEFA hat die Schiedsrichter für das Champions League-Finale zwischen Arsenal und Paris St. Germain am 30. Mai in Budapest bestimmt. Der Deutsche Daniel Siebert kommt zum Handkuss.

Der langjährige Bundesliga-Schiri arbitriert die Partie Ende des Monats. Mit Sandro Schärer ist auch ein Schweizer Unparteiischer dabei: Er kommt als vierter Offizieller zum Einsatz. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder (beide Deutschland).

Siebert war in dieser Saison bereits bei neun Partien der Champions League dabei. Nun wartet auf den 42-Jährigen ein absolutes Highlight.

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