Deutscher Schiri pfeift den Champions League-Final

Die UEFA hat die Schiedsrichter für das Champions League-Finale zwischen Arsenal und Paris St. Germain am 30. Mai in Budapest bestimmt. Der Deutsche Daniel Siebert kommt zum Handkuss.

Der langjährige Bundesliga-Schiri arbitriert die Partie Ende des Monats. Mit Sandro Schärer ist auch ein Schweizer Unparteiischer dabei: Er kommt als vierter Offizieller zum Einsatz. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder (beide Deutschland).

Siebert war in dieser Saison bereits bei neun Partien der Champions League dabei. Nun wartet auf den 42-Jährigen ein absolutes Highlight.