Trotz starker Konkurrenz: Arsenal bei Wunderkind zuversichtlich

Der FC Arsenal ist überzeugt davon, bald ein Wunderkind für sich gewinnen zu können – und das trotz starker Konkurrenz.

Der FC Arsenal befindet sich im hochkarätigen Transferrennen um Jeremy Monga offenbar in der Pole Position. Wie das Portal «TEAMtalk» berichtet, sind die Gunners mittlerweile zuversichtlich, den 16-Jährigen verpflichten zu können.

Bei Arsenal sei die Überzeugung gereift, dass sowohl das ebenfalls interessierte Manchester United wie auch Manchester City ausgestochen werden können. Die drei genannten Klubs sollen bei Monga allesamt mit konkreten Angeboten vorstellig geworden sein.

Allerdings sollen Arsenals Nachwuchsplanung, die Entwicklungsstruktur und die jüngsten Erfolge bei der Integration junger Elite-Talente in die erste Mannschaft einen grossen Eindruck auf Monga und sein Umfeld gemacht haben.

Monga ist noch an Leicester City gebunden, steht nach dem Abstieg aus der Championship in die Drittklassigkeit aber vor einem Wechsel. Über einen Profivertrag verfügt der Teenager nicht.

Monga kam in der abgelaufenen Saison in 30 Spielen (1088 Minuten) auf ein Tor und zwei Vorlagen. Im April 2025 gab der Flügelstürmer bereits mit 15 Jahren und acht Monaten sein Debüt in der Premier League.