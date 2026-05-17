West Ham droht schwierige Entscheidung bei Star-Verkauf

Arsenal London beschäftigt sich offenbar intensiv mit Mateus Fernandes von West Ham United. Laut «football.london» steht der Mittelfeldspieler schon länger im Fokus der Gunners und hat die Scouts des Klubs in den vergangenen Jahren nachhaltig überzeugt.

Die Situation könnte besonders interessant werden, falls West Ham tatsächlich aus der Premier League absteigen sollte. Wie «The Times» berichtet, könnte der Klub dann aus finanziellen Gründen gezwungen sein, Spieler zu verkaufen, um die Regularien der Championship einzuhalten. Fernandes besitzt zwar noch einen langfristigen Vertrag, dennoch könnte seine Zukunft dadurch zum Thema werden.

Allerdings gehen die Vorstellungen über eine mögliche Ablöse offenbar weit auseinander. Laut «Claret & Hugh» fordert West Ham rund 100 Millionen Euro – eine Summe, die in der Branche auf Skepsis stösst. Trotz der sportlich schwierigen Saison zählt Fernandes zu den wenigen Lichtblicken im Team, weshalb Arsenal die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgt.