SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Millionen-Angebot winkt

West Ham droht schwierige Entscheidung bei Star-Verkauf

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 09:49
West Ham droht schwierige Entscheidung bei Star-Verkauf

Arsenal London beschäftigt sich offenbar intensiv mit Mateus Fernandes von West Ham United. Laut «football.london» steht der Mittelfeldspieler schon länger im Fokus der Gunners und hat die Scouts des Klubs in den vergangenen Jahren nachhaltig überzeugt.

Die Situation könnte besonders interessant werden, falls West Ham tatsächlich aus der Premier League absteigen sollte. Wie «The Times» berichtet, könnte der Klub dann aus finanziellen Gründen gezwungen sein, Spieler zu verkaufen, um die Regularien der Championship einzuhalten. Fernandes besitzt zwar noch einen langfristigen Vertrag, dennoch könnte seine Zukunft dadurch zum Thema werden.

Allerdings gehen die Vorstellungen über eine mögliche Ablöse offenbar weit auseinander. Laut «Claret & Hugh» fordert West Ham rund 100 Millionen Euro – eine Summe, die in der Branche auf Skepsis stösst. Trotz der sportlich schwierigen Saison zählt Fernandes zu den wenigen Lichtblicken im Team, weshalb Arsenal die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgt.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Sociedad bleibt hart

Premier-League-Klubs jagen Barrenetxea

17.05.2026 - 14:55
Millionen-Angebot winkt

West Ham droht schwierige Entscheidung bei Star-Verkauf

17.05.2026 - 09:49
Ehemaliger REal-Junior

Como-Verteidiger Jacobo Ramón steht bei zwei Londoner Klubs auf dem Radar

13.05.2026 - 13:29
Arsenal-Verteidiger

Ben White kommt um Operation herum und kann auf WM hoffen

13.05.2026 - 11:49
Sandro Schärer auch dabei

Deutscher Schiri pfeift den Champions League-Final

11.05.2026 - 16:08
Tzolakis begehrt

Mehrere Topklubs beobachten Olympiakos-Keeper

10.05.2026 - 16:59
An der Seitenlinie

Atlético-Coach Diego Simeone hat gegen Arsenal seinen Ex-Boss attackiert

6.05.2026 - 10:30
Zum zweiten Mal

Arsenal zieht nach 20 Jahren wieder ins Champions League-Finale ein

5.05.2026 - 23:06
Mindestens 17 Millionen

Arsenal kassiert für Jakub Kiwior satte Summe

5.05.2026 - 18:59
Endrick bleibt in Madrid

Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

3.05.2026 - 12:04