Vlahovic und Juventus haben in den Verhandlungen eine bestimmte Differenz

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic verhandelt mit Juventus weiterhin über einen neuen Vertrag. Eine Einigung besteht allerdings weiterhin nicht.

Der aktuelle Diskussionspunkt ist der Unterschriftsbonus, den sich Valhovic angesichts seines Ende Juni auslaufenden Kontrakts sichern will. Gemäss «calciomercato.com» schweben dem 26-jährigen Angreifer und dessen Entourage rund 8 Millionen Euro Boni vor. Juventus möchte hingegen «nur» 3 Millionen Euro extra zahlen.

Schon seit Monaten feilschen die Parteien um eine Vertragsverlängerung. Vlahovic soll inzwischen zu einer drastischen Gehaltsreduktion von rund 12 auf 6 Millionen pro Jahr bereit sein. Auf dem Unterschriftsbonus beharrt er aktuell jedoch noch. In der Vergangenheit wurden europäische Topklubs wie Atlético, der FC Bayern oder Chelsea mit ihm in Verbindung gebracht. Allzu konkret scheint aktuell indes noch keine dieser Spuren zu sein. Zunächst wird abgewartet, ob sich Vlahovic mit der Alten Dame doch noch auf ein neues Arbeitspapier einigt.