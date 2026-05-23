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Saisonabschluss wichtig

Erste Gespräche: Galatasaray will 40 Millionen für Juve-Star zahlen

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 17:30
Erste Gespräche: Galatasaray will 40 Millionen für Juve-Star zahlen

Ein Spieler von Juventus Turin soll sich konkret im Visier von Galatasaray befinden. Erste Gespräche sollen sogar schon stattgefunden haben.

Galatasaray beschäftigt sich offenbar konkret mit einem Transfer von Khéphren Thuram. Der «Gazzetta dello Sport» zufolge ist es bezüglich eines möglichen Wechsels ans Marmarameer sogar schon zu ersten Gesprächen gekommen.

Galatasaray hat nach der Anfrage an Juventus Turin übermittelt, die Sache vorerst auf Eis zu legen und die Situation genauer zu beobachten. Galatasaray will abwarten, ob sich Juve für die Champions League oder doch nur die Europa League qualifizieren wird. Davon hängt in Turin bezüglich des Transferplanungen einiges ab.

Sollte Juve lediglich in die Europa League einziehen, wäre Galatasaray angeblich bereit dazu, in Turin ein Angebot einzureichen. Dieses soll sich dann auf eine Summe zwischen 35 und 40 Millionen Euro belaufen.

Thuram kommt bei Juve auf einen hohen Prozentsatz an Startelf-Nominierungen. In 44 Pflichtspielen kommt der zentrale Mittelfeldspieler zudem auf vier Tore und vier Vorlagen.

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