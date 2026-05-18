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Loïs Openda steht nach einem Jahr Juve vor Premier League-Wechsel

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 14:44
Loïs Openda steht nach einem Jahr Juve vor Premier League-Wechsel

Loïs Openda wechselte vor Jahresfrist von RB Leipzig zu Juventus, konnte sich da aber nicht durchsetzen. Nun könnte der belgische Nationalspieler, der wegen seiner schwachen Form nicht für die WM berücksichtigt wurde, in die Premier League wechseln.

Nach Angaben von «teamTalk» buhlen mit Leeds United, Bournemouth und Aufsteiger Coventry City gleich drei Vereine von der Insel um Openda. Juve muss den 26-Jährigen diesen Sommer wegen einer Kaufpflicht für mehr als 40 Mio. Euro zunächst permanent verpflichten.

Letztlich könnte der Stürmer aber direkt weiterziehen. Da er sich in Turin überhaupt nicht in Szene setzen konnte, nehmen die Italiener für einen Verkauf wohl sogar einen beträchtlichen Verlust in Kauf. Openda hofft an einem neuen Ort wieder durchstarten zu können.

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