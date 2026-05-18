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Perfekt: Heinz Lindner wechselt von YB zum FCZ

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 12:08
Perfekt: Heinz Lindner wechselt von YB zum FCZ

Der österreichische Torhüter Heinz Lindner verlässt die Young Boys nach einer Saison und wechselt ligaintern zum FC Zürich.

Der 35-jährige Routinier unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis 2028. Der Schritt kommt nicht überraschend, trifft Lindner beim FCZ doch auf seinen früheren österreichischen Nationaltrainer Marcel Koller. Die beiden kennen sich bestens und pflegen ein Vertrauensverhältnis. Heinz Lindner wird in Zürich, wie schon in dieser Saison in Bern, den Nummer 2-Posten bekleiden.

Stammgoalie des FCZ ist Silas Huber. Lindner löst den langjährigen Captain Yanick Brecher ab, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte.

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