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Wenn er bleibt

Ivan Cavaleiro fehlt dem FCZ nächste Saison wegen Sperre

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 11:49
Ivan Cavaleiro fehlt dem FCZ nächste Saison wegen Sperre

Der FC Zürich muss zum Start in die neue Saison auf seinen Stürmer Ivan Cavaleiro verzichten – wenn dieser denn im Klub bleibt.

Der 32-jährige angolanisch-portugiesische Angreifer wird von der Swiss Football League nach seinem Platzverweis im letzten Ligaspiel der Saison gegen Servette (0:2) für zwei Partien gesperrt. Cavaleiro hatte ein grobes Foulspiel getätigt und musste den Platz nach 36 Spielminuten verlassen.

Der frühere Premier League-Stürmer stiess Mitte Februar zu den Zürchern und erzielte in 13 Spielen drei Tore und einen Assist. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Ob er verlängert wird, ist derzeit noch offen.

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