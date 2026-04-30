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Positives Signal beim FCZ: Leader Alexander Hack verlängert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 13:28
Positives Signal beim FCZ: Leader Alexander Hack verlängert

Nachdem Abwehrspieler Alexander Hack für Gespräche mit einem anderen Klub zuletzt noch freigestellt wurde, verlängert der Deutsche seinen Kontrakt beim FC Zürich nun längerfristig.

Durchaus überraschend geben die Zürcher am Donnerstag bekannt, dass der 32-Jährige ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2028 unterschrieben hat. Hack wechselte erst im Februar dieses Jahres zum Super League-Klub und war dort vorerst nur bis Ende Juni gebunden. Nun bleibt der langjährige Bundesliga-Profi dem FCZ also für zwei weitere Jahre treu.

Nach seiner Ankunft war der Innenverteidiger im Abwehrzentrum sofort gesetzt und trat auch als Leader auf. Bislang kommt er für den Verein auf zehn Super League-Spiele. Viele weitere sollen hinzukommen.

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