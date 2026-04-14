Marcel Koller zeigt sich zum ersten Mal als FCZ-Coach

Nachdem der FC Zürich im Laufe des Dienstags Marcel Koller als neuen Trainer vorgestellt hat, präsentiert sich dieser nun auch erstmals in den Lokalitäten der Zürcher.

Der 58-Jährige hat die Vertragsunterschrift getätigt. Koller wird seine neue Aufgabe am 1. Juni antreten. Er soll in der neuen Saison endlich wieder Kontinuität bringen: In dieser Spielzeit waren bzw. sind beim FCZ mit Mitchell van der Gaag, Dennis Hediger und nun Interimstrainer Carlos Bernegger drei Trainer an der Seitenlinie der Zürcher gestanden. Sportlich verläuft das Jahr alles andere als befriedigend. Das Erreichen der Championship und damit die Chance auf einen Europacupplatz entschwand schon sehr rasch. Die Mannschaft könnte im schlimmsten Fall sogar noch auf einen Barrageplatz abrutschen.

Nächstes Jahr soll mit Koller nun alles andere werden. Die Verpflichtung ist aber erneut kontrovers: Der frühere Profi ist eine echte GC-Legende – sogar noch mehr als Ex-FCZ-Profi Steven Zuber, der damals alles andere als mit offenen Armen empfangen wurde.

Beim FCZ mit den Präsidentenpaar Canepa ist man jedoch überzeugt, «mit dieser Entscheidung die richtigen Weichen für eine stabile und erfolgreiche sportliche Zukunft gestellt zu haben.»