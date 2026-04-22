Exklusiv: FC Zürich mit Interesse an erfahrenem Bundesliga-Verteidiger

Im Kader des FC Zürich stehen im Sommer wohl wieder einige Veränderungen an, unter anderem wird offenbar nach einem Innenverteidiger gefahndet. Dieser könnte aus der österreichischen Bundesliga kommen.

Der FC Zürich musste in der zentralen Abwehr schon im Winter reagieren. Nachdem die Defensive zu Beginn der Rückrunde wenig Stabilität ausstrahlte und zusätzlich Mariano Gomez nach Ungarn abgewandert war, holte der FCZ Alexander Hack an Bord.

Der Deutsche könnte, sollte er sich für eine weitere Saison in der Limmatstadt entscheiden, einen ebenso erfahrenen Nebenmann an die Seite gestellt bekommen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch beschäftigen sich die Zürcher mit einem Transfer von Philipp Wiesinger, der wie Hack ablösefrei wäre. Wiesingers Vertrag bei Austria Wien endet in wenigen Wochen. Stand jetzt ist keine Verlängerung vereinbart worden.

Wechsel zum FC Zürich? Austria Wien legt Philipp Wiesinger Angebot vor

Die Wiener Austria arbeitet aber an einer Verlängerung mit Wiesinger und hat dem 31-Jährigen ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Ob und wie es für den Defensivspieler weitergeht, ist aktuell noch offen.

Wiesinger wird nicht nur vom FCZ gelockt, ausserdem signalisieren Klubs aus der italienischen Serie B Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem beidfüssig starken Abwehrmann.

Dass sich der FCZ um Wiesingers Unterschrift bemüht, verwundert nicht. Dieser ist nicht nur bei der Austria gesetzt, sondern hat darüber hinaus schon etliche internationale Einsätze bestritten.

Mit der Austria nahm Wiesinger in dieser Saison an der Qualifikation für die Conference League teil, mit dem LASK startete er schon in der Europa League durch. Noch ist in dieser Personalie aber nichts entschieden, eine der zu verfolgenden Spuren führt zum FCZ.