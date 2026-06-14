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Chelsea zeigt Interesse

Leistungsträger Grimaldo vor Abschied aus Leverkusen

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 08:32
Leistungsträger Grimaldo vor Abschied aus Leverkusen

Die Zukunft von Alejandro Grimaldo bei Bayer 04 Leverkusen bleibt offenbar offen. Laut «fussballdaten» gehört der FC Chelsea zu den Vereinen, die sich intensiv mit dem spanischen Nationalspieler beschäftigen. Der Linksverteidiger soll den Wunsch haben, in diesem Sommer noch einmal einen grossen Karriereschritt zu machen – möglicherweise der letzte Top-Transfer seiner Laufbahn.

Für Leverkusen könnte die Situation kompliziert werden. Grimaldos Vertrag läuft nur noch bis 2027, weshalb die Werkself in diesem Sommer letztmals eine attraktive Ablöse erzielen könnte. Berichten zufolge könnte der Spanier für rund 20 Millionen Euro verfügbar sein. Das Interesse auf dem europäischen Markt soll gross sein. Grimaldo zählt seit Jahren zu den konstantesten Aussenverteidigern Europas und überzeugte auch in der vergangenen Saison mit seiner Offensivstärke und Torgefahr.

Bei Chelsea gibt es mehrere Faktoren, die einen Wechsel begünstigen könnten. Zum einen wird die Zukunft von Marc Cucurella immer wieder diskutiert. Zum anderen verbindet Grimaldo ein enges Verhältnis zu Xabi Alonso, dessen Einfluss auf die Personalplanung bei den Blues weiterhin als bedeutend gilt.

Noch gibt es keine konkreten Verhandlungen oder ein offizielles Angebot. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Grimaldo zu den Namen gehört, die im Sommer auf dem Transfermarkt besonders interessant werden könnten. Für eine Ablöse um die 20 Millionen Euro wäre der erfahrene Spanier für zahlreiche Topklubs eine attraktive Gelegenheit.

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