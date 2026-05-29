Vanessa Bernauer gelingt grosser Sprung vom FCZ in die Bundesliga

Vanessa Bernauer verlässt den FC Zürich, wo die Ex-Nationalspielerin bei den Frauen als Sportkoordinatorin tätig war, und wechselt in die Bundesliga.

Anfang Juli beginnt die 38-Jährige beim VfL Wolfsburg ihre neue Aufgabe als Sportdirektorin. Bernauer war als Spielerin zwischen 2014 und 2018 bereits bei den Wölfinnen tätig. Sie muss sich nun um die Kaderbildung kümmern.

«Ich bin sehr stolz, acht Jahre nach meinem Abschied als Spielerin zum VfL Wolfsburg zurückzukehren und als Direktorin Frauenfussball Verantwortung zu übernehmen», sagt Bernauer. Sie führt aus: «Für einen der erfolgreichsten Frauenfussball-Klubs Europas in dieser Funktion arbeiten zu dürfen, ist eine grosse Ehre, aber auch eine ebenso grosse Verpflichtung.»

Beim FCZ war sie seit September 2024 als Sportkoordinatorin tätig und als solche am Cupsieg der FCZ Frauen im Jahr 2025 sowie an den Playoff-Halbfinalqualifikationen in den letzten beiden Saisons beteiligt.