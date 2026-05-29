José Mourinho hat seinen Vertrag bei Real Madrid unterzeichnet

José Mourinho wird in der kommenden Saison definitiv an der Seitenlinie von Real Madrid stehen. Der Portugiese hat einen Vertrag unterzeichnet.

Wie „The Athletic“ berichtet, sind sämtliche Formalitäten über die Bühne gegangen: Mourinho hat zunächst seine Vertragsauflösung bei Benfica geregelt, wo er noch ein weiteres Jahr unter Vertrag gestanden hätte. Im Anschluss unterzeichnete er sein neues Arbeitspapier bei den Madrilenen.

Demnach läuft der Vertrag des 63-Jährigen über drei Jahre bis 2029. Die offizielle Verkündung des Deals wird aber wohl wegen der anstehenden Präsidentschaftswahlen am 7. Juni noch auf sich warten lassen. Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme liess zuletzt verlauten, dass er Mourinho nicht als Trainer anstellen würde.

Bei Amtsinhaber Florentino Perez sieht dies ganz anders aus. Er hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Es wird davon ausgegangen, dass der langjährige Klubpräsident bei den Wahlen in rund einer Woche triumphieren wird. Dann steht dem Engagement des Special One nichts mehr im Weg.