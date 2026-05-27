Vinicius Junior will den Rest seines Lebens in Madrid bleiben

Vinicius Junior äussert sich zu seiner sportlichen Zukunft in äusserst dezidierter Weise: Er sieht sie ausschliesslich bei Real Madrid.

Der 25-jährige Angreifer steht bei den Madrilenen nur noch bis 2027 unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung finden längst statt. Bislang gab es jedoch keinen Durchbruch. Vinicius selbst wünscht sich genau dies, wie er in einem Interview mit «Cazé TV» klarstellt.

Ein Abschied kommt für ihn überhaupt nicht infrage: «Ich geniesse jede Minute hier, denn es ist mein Traumverein. Jetzt bin ich einer der Kapitäne, und das ist sehr wichtig. Ich möchte für den Rest meines Lebens hierbleiben.» Nach einer schwierigen Saison ohne langjährige Leistungsträger wie Luka Modric oder Toni Kroos gehe es nun darum, den Turnaround zu schaffen: «Uns fehlt die Erfahrung, um diese Last zu tragen; wir müssen weiter lernen. Diese Saison haben wir viel über die Kabine gelernt. Nächste Saison werden wir eine bessere Kabine, geeinter, ein besseres Team sein.»

Der Brasilianer will nach vorne blicken: «Wir befinden uns in einem Zykluswechsel, in dem wir unsere Rollen anpassen müssen, um zu helfen. Manchmal ist es gut, zurückzublicken und zu verstehen, dass es nicht einfach ist, all das zu gewinnen, was wir gewonnen haben.»

Tatsächlich steht bei Real im Sommer eine grosse Veränderung bevor: Trainer José Mourinho wird wohl zurückkehren. Im Kader wird es zudem wohl vor allem in der Defensive und im Mittelfeld zu Anpassungen kommen. Vinicius hingegen soll unbedingt bleiben, wie auch Präsident Florentino Perez längst signalisiert hat.