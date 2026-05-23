Morten Hjulmand reagiert auf Gerüchte über Wechsel zu Real Madrid

Real Madrid soll sich für einen Transfer von Morten Hjulmand interessieren. Der Sporting-Star nimmt dazu nun Stellung.

Morten Hjulmand soll bei Real Madrid Thema für einen Sommerwechsel sein. Der designierte neue Trainer José Mourinho soll sich Hjulmand für sein Mittelfeld wünschen. Der 26-Jährige fühlt sich ob der Wechselgerüchte erst mal geehrt.

«Es ist eine grosse Ehre für mich, dass mein Name mit einem Verein wie Real Madrid in Verbindung gebracht wird», sagte Hjulmand, «aber ich bin bei Sporting und habe eine grosse Verbundenheit zu diesem Verein.» Hjulmand spielt seit drei Jahren für Sporting, ist dort Captain und absoluter Schlüsselspieler. Sein Vertrag läuft 2028 aus.

Für den Mittelfeldstar ist das Thema eines Vereinswechsels aber offenbar noch nicht ganz erledigt. «Mein Fokus liegt darauf, hier zu sein und auf das morgige Spiel. Über meine Zukunft werde ich nach dem morgigen Spiel sprechen – das steht fest», sagte der dänische WM-Fahrer weiter.

Für Sporting steht am Sonntag (18.15 Uhr) das Finale im Taça de Portugal an. Dort geht es gegen den Zweitligisten Torreense. Hjulmand und Co. sind die haushohen Favoriten.