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Versuch von Real Madrid?

Enzo Fernández steht bei Chelsea vor dem Abgang

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 16:23
Enzo Fernández steht bei Chelsea vor dem Abgang

In England wird behauptet, dass Enzo Fernández am Wochenende sein letztes Spiel für Chelsea bestreiten wird. Wegen eines bevorstehenden Abgangs.

Der FC Chelsea wird am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen Sunderland sein letztes Saisonspiel in der Premier League bestreiten. Im Anschluss an die Partie werden die Fans der Blues genau hinschauen, wie sich Enzo Fernández verhält.

Das hat folgenden Hintergrund: Wie der «Independent» berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Fernández am Sonntag sein letztes Spiel für Chelsea absolvieren wird. Es gebe mehr und mehr immer deutlichere Anzeichen dafür, dass der 25-Jährige im Sommer einen Wechsel vornehmen werde.

Real Madrid wird als potenzieller Abnehmer gehandelt, der in den nächsten Wochen einen konkreten Vorstoss vornehmen könnte. Die Blancos sollen Fernández allerdings nur in Betracht ziehen, falls mit den Transferabsichten in der Personalie Rodri keine Aussichten auf Erfolg bestehen.

Fernandez ist der Vizecaptain von Chelsea und gehört in dieser Saison zu den besten Spielern. Trotz der Schwierigkeiten der Blues erzielte Fernandez in 53 Spielen in allen Wettbewerben 15 Tore und legte dazu sieben Treffer vor.

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