Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

Der Poker um Elliot Anderson könnte in den kommenden Wochen Fahrt aufnehmen. Laut «talkSPORT» steht Manchester City kurz vor einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Nottingham Forest.

Demnach liegen die Vorstellungen beider Klubs inzwischen nicht mehr weit auseinander. City soll nach zwei abgelehnten Angeboten zeitnah eine dritte Offerte vorbereiten. Das zweite Angebot soll sich bereits auf rund 139 Millionen Euro belaufen haben. Nottingham Forest fordert allerdings noch etwas mehr und möchte die Marke von 145 Millionen Euro überschreiten. Teilweise ist sogar von einer Zielgrösse von 150 Millionen Pfund die Rede.

Sollte ein Deal in dieser Grössenordnung zustande kommen, würde Anderson zu einem der teuersten Transfers der Premier-League-Geschichte werden. City blickt laut mehreren Berichten dennoch optimistisch auf die Verhandlungen. Journalist Alex Crook berichtet, dass die Gespräche direkt von Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis geführt werden. Zudem soll Nottingham einen möglichen Verkauf bevorzugt erst nach dem 30. Juni offiziell verbuchen. Die Auswirkungen könnten weit über Manchester und Nottingham hinausgehen.

Ein Verkauf Andersons würde offenbar auch die Chancen auf einen Wechsel von Davide Frattesi zu Nottingham erhöhen, da der Klub dann über die nötigen finanziellen Mittel verfügen würde. Anderson hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler Englands entwickelt. Entsprechend entschlossen scheint Manchester City, den Transfer noch in diesem Sommer über die Bühne zu bringen.