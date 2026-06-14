SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Anderson-Wechsel rückt näher

Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 07:59
Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

Der Poker um Elliot Anderson könnte in den kommenden Wochen Fahrt aufnehmen. Laut «talkSPORT» steht Manchester City kurz vor einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Nottingham Forest.

Demnach liegen die Vorstellungen beider Klubs inzwischen nicht mehr weit auseinander. City soll nach zwei abgelehnten Angeboten zeitnah eine dritte Offerte vorbereiten. Das zweite Angebot soll sich bereits auf rund 139 Millionen Euro belaufen haben. Nottingham Forest fordert allerdings noch etwas mehr und möchte die Marke von 145 Millionen Euro überschreiten. Teilweise ist sogar von einer Zielgrösse von 150 Millionen Pfund die Rede.

Sollte ein Deal in dieser Grössenordnung zustande kommen, würde Anderson zu einem der teuersten Transfers der Premier-League-Geschichte werden. City blickt laut mehreren Berichten dennoch optimistisch auf die Verhandlungen. Journalist Alex Crook berichtet, dass die Gespräche direkt von Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis geführt werden. Zudem soll Nottingham einen möglichen Verkauf bevorzugt erst nach dem 30. Juni offiziell verbuchen. Die Auswirkungen könnten weit über Manchester und Nottingham hinausgehen.

Ein Verkauf Andersons würde offenbar auch die Chancen auf einen Wechsel von Davide Frattesi zu Nottingham erhöhen, da der Klub dann über die nötigen finanziellen Mittel verfügen würde. Anderson hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler Englands entwickelt. Entsprechend entschlossen scheint Manchester City, den Transfer noch in diesem Sommer über die Bühne zu bringen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Anderson-Wechsel rückt näher

Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

14.06.2026 - 07:59
Neue Aufgabe

ManCity-Legende Yaya Traoré tritt Trainerposten in der Slowakei an

13.06.2026 - 15:50
Nächstes Ziel

Real Madrid will sich nach Bernardo Silva auch Rodri krallen

12.06.2026 - 10:33
Mourinho will ihn unbedingt

Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

11.06.2026 - 19:05
Kaufpreis soll neu verhandelt werden

Köln kämpft um Verbleib von Simpson-Pusey

7.06.2026 - 15:55
ManCity ist sauer

Haaland & Beraterin Pimenta weisen Aussagen von Riquelme zurück

4.06.2026 - 09:12
Einigung in greifbarer Nähe

Jérémy Doku verhandelt mit ManCity über neuen Vertrag

1.06.2026 - 17:48
Keine eindeutige Aussage

ManCity-Spielmacher Rodri äussert sich zu den Spekulationen um Real Madrid

1.06.2026 - 14:39
Nach 24 Jahren in Premier league

Der ewige James Milner verkündet seinen Rücktritt

1.06.2026 - 10:04
Klare Ansage

Vermeintliches Bayern-Ziel Josko Gvardiol äussert sich zu Wechselgerüchten

1.06.2026 - 09:14