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Technische Störung

FIFA erklärt VAR-Panne bei Schweiz-Spiel

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 08:11
FIFA erklärt VAR-Panne bei Schweiz-Spiel

Eine technische Störung hat beim WM-Duell zwischen der Schweiz und Katar für reichlich Diskussionen gesorgt. Ausgerechnet bei der strittigen Elfmeter-Szene für die Eidgenossen fehlte die sonst übliche Onside-Grafik, die eine mögliche Abseitsstellung aufklären sollte.

So vermuteten zahlreiche Fans und TV-Experten eine Abseitsposition. Breel Embolo brachte die Schweiz bereits in der 17. Minute per Strafstoss in Führung. Vorausgegangen war ein Foul von Katars Torhüter Mahmud Abunada an Remo Freuler. Weil die TV-Grafik zur Überprüfung einer möglichen Abseitsposition wegen einer technischen Panne nicht angezeigt werden konnte, rätselten Zuschauer und Experten über die Rechtmässigkeit der Entscheidung.

Mittlerweile hat die FIFA Stellung bezogen und Entwarnung gegeben. Demnach betraf der Ausfall lediglich die grafische Darstellung für die TV-Übertragung. Die Arbeit des VAR sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Die Überprüfung der Szene sei nach dem regulären Protokoll erfolgt. Laut FIFA zeigten die vom Videoschiedsrichter verwendeten Linien in beiden relevanten Situationen vor dem Strafstoss keine Abseitsstellung eines Schweizer Spielers. Die technische Störung sei zudem innerhalb kurzer Zeit behoben worden.

Trotzdem sorgte die fehlende Einblendung für zusätzliche Brisanz. Gerade weil die Onside-Grafik normalerweise unmittelbar für Klarheit sorgt, blieb bei vielen Zuschauern zunächst der Eindruck zurück, dass der Elfmeter möglicherweise nach einer Abseitsposition zustande gekommen sein könnte. Die FIFA weist diese Vermutung jedoch ausdrücklich zurück.

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