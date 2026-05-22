Der Abgang von David Alaba bei Real Madrid ist bestätigt

David Alaba verlässt Real Madrid nach insgesamt fünf Jahren.

Dies bestätigte der spanische Topklub am Freitagabend offiziell. Alaba stiess 2021 ablösefrei vom FC Bayern zu den Madrilenen und bestritt für den Verein seither 131 Partien. Alaba gewann mit Real insgesamt elf Titel, darunter zwei Champions League-Trophäen und zwei spanische Meistertitel.

Schon länger ist klar, dass der 33-jährige Routinier in Madrid keinen neuen Vertrag mehr erhält. Nun herrscht endgültig Klarheit.

Nach dem letzten Saisonspiel mit Real am Samstagabend gegen Athletic Bilbao wird sich der Defensivspezialist auf die WM mit Österreich fokussieren. Die Vereinssuche wird ebenfalls Priorität erhalten. Zahlreiche Klubs signalisieren bereits Interesse.