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Riesen-Gerücht

Real Madrid träumt von Haaland-Transfer

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 16:50
Real Madrid träumt von Haaland-Transfer

Riesen-Gerücht rund um Real Madrid und Erling Haaland! Laut «El Confidencial» plant Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme offenbar einen spektakulären Angriff auf den Superstar von Manchester City.

Dem Bericht zufolge möchte Riquelme Haaland zum absoluten Gesicht seines möglichen neuen Real-Projekts machen, sollte er die Präsidentenwahl gewinnen. Verantwortliche seines sportlichen Teams sollen bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben, um auszuloten, ob sich der Norweger einen Wechsel nach Madrid grundsätzlich vorstellen könnte. Die Gespräche mit Haalands Umfeld sollen demnach bereits angelaufen sein.

Dabei wurde offenbar konkret geprüft, ob ein Transfer zum spanischen Rekordmeister möglich wäre. Aktuell hängt das Szenario allerdings vollständig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl ab. Erst bei einem Sieg von Riquelme könnte das Projekt ernsthaft Fahrt aufnehmen.

Interessant: Obwohl Haaland bei Manchester City noch langfristig bis 2034 unter Vertrag steht, reissen die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid weiterhin nicht ab. Selbst Florentino Pérez wurde zuletzt auf Haaland angesprochen, wollte sich öffentlich allerdings nicht zu dem Thema äussern.

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