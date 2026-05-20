Guardiola-Abschied könnte Mega-Transfer auslösen

Noch ist die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid nicht offiziell bestätigt, doch in Spanien laufen die Spekulationen bereits auf Hochtouren. Ein Name steht dabei offenbar ganz oben auf der Wunschliste: Rodri.

Der Mittelfeldchef von Manchester City gilt seit Jahren als grosser Traum der Königlichen. Bislang schien ein Transfer allerdings kaum realistisch, da Rodri als absoluter Schlüsselspieler unter Pep Guardiola praktisch unverzichtbar war.

Doch genau das könnte sich nun ändern. Mehrere spanische Medien berichten, dass ein möglicher Guardiola-Abschied den Weg für einen Wechsel nach Madrid öffnen könnte. Sowohl Guardiola als auch Rodri besitzen aktuell noch Verträge bis 2027 – sollte der City-Coach jedoch früher gehen, könnte auch Rodri seine Zukunft neu bewerten.

Besonders pikant: Guardiola machte den Spanier nach dessen Wechsel von Atlético Madrid im Jahr 2019 zum absoluten Taktgeber bei City. Gemeinsam gewannen sie unter anderem mehrfach die Premier League sowie die UEFA Champions League. Laut der «Marca» soll Rodri intern seit Jahren als „grosser unerfüllter Traum“ von Real gelten. Bereits während seiner Zeit bei Atlético habe Madrid versucht, den Mittelfeldspieler zu verpflichten – damals jedoch ohne Erfolg.