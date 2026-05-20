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Alonso will Tapsoba

Chelsea arbeitet intensiv an Leverkusen-Star

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 17:39
Chelsea arbeitet intensiv an Leverkusen-Star

Chelsea treibt die Kaderplanung für die erste Saison unter Xabi Alonso offenbar mit Hochdruck voran – und ein Name steht dabei besonders im Fokus: Edmond Tapsoba. Laut «TEAMtalk» gilt der Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen intern als eine der Wunschlösungen für den Defensivumbau der Blues.

Besonders spannend: Das Interesse an Tapsoba soll bereits vor der Verpflichtung von Alonso bestanden haben. Durch den neuen Chelsea-Coach habe die Wertschätzung für den Verteidiger innerhalb des Klubs allerdings nochmals deutlich zugenommen.

Tapsobas Erfahrung im Spielsystem von Alonso wird dabei als grosser Vorteil gesehen. Chelsea erhofft sich offenbar, dass der 26-Jährige die taktischen Ideen des Spaniers schneller auf die Mannschaft übertragen könnte. Leverkusen befindet sich allerdings in einer starken Verhandlungsposition.

Erst im April verlängerte Tapsoba seinen Vertrag langfristig bis 2031. Trotzdem sollen mögliche Interessenten dadurch nicht abgeschreckt sein. Die Werkself plant zwar keinen aktiven Verkauf, würde bei einem passenden Angebot aber wohl gesprächsbereit sein. Chelsea ist sich laut Bericht bewusst, dass ein Deal teuer werden würde.

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