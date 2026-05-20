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Bundesliga-Duell um Mijnans

Leverkusen und Dortmund beobachten AZ-Star

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 10:59
Leverkusen und Dortmund beobachten AZ-Star

Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund beschäftigen sich offenbar intensiv mit Sven Mijnans von AZ Alkmaar. Der niederländische Mittelfeldspieler gilt als einer der spannendsten Spieler auf dem Markt und könnte AZ im Sommer verlassen.

Nach dem gescheiterten Wechsel zu PSV Eindhoven im vergangenen Jahr verlängerte Mijnans zwar seinen Vertrag bis 2028, soll sich dabei aber zusichern lassen haben, den Klub im kommenden Sommer verlassen zu dürfen. Besonders die Bundesliga scheint den 26-Jährigen zu reizen. Mijnans soll einen Wechsel nach Deutschland oder Italien bevorzugen. Der Spieler bestätigte inzwischen selbst, dass bereits Anfragen eingegangen seien – konkrete Gespräche befänden sich jedoch noch in einem frühen Stadium.

Die mögliche Ablöse sorgt derweil für unterschiedliche Berichte. Während in den Niederlanden zuletzt von rund zehn Millionen Euro die Rede war, kursieren international auch Summen zwischen 15 und 30 Millionen Euro. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund 14 Millionen Euro.

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