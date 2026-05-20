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Trotz Double-Saison

Nagelsmann verzichtet offenbar auf Star von Inter Mailand

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 10:16
Nagelsmann verzichtet offenbar auf Star von Inter Mailand

Bittere Nachrichten für Yann Aurel Bisseck. Der Innenverteidiger von Inter Mailand wird nach aktuellen Informationen nicht zum WM-Kader von Julian Nagelsmann gehören.

Wie zunächst «SPORT1» berichtete und die «Bild» inzwischen bestätigte, verzichtet der Bundestrainer bei der Weltmeisterschaft auf den 1,96 Meter grossen Abwehrspieler. Offiziell soll der deutsche WM-Kader am Donnerstag vorgestellt werden. Besonders bitter: Bisseck spielte in Italien die stärkste Saison seiner bisherigen Karriere.

Mit Inter gewann der 25-Jährige sowohl die Meisterschaft als auch die Coppa Italia und holte damit das erste Double eines italienischen Klubs seit 2018. Sportlich hatte sich der gebürtige Kölner eigentlich klar empfohlen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Bisseck 35 Pflichtspiele, sammelte rund 2800 Einsatzminuten und steuerte zudem drei Tore sowie drei Vorlagen bei.

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