Manuel Akanji rettet Inter Mailand mit fantastischem Tackling

Inter Mailand hat am Mittwochabend das Double perfekt gemacht und den Titel in der Coppa Italia errungen. Am 2:0-Sieg gegen Lazio hatte auch der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji einen grossen Anteil.

Der 30-Jährige zeigte eine weitere formidable Defensiv-Performance. Eine Szene stach besonders heraus: In der 75. Minute ermöglichte er mit einer Störaktion in Form eines perfekt getimten Tacklings eine starke Parade von Inter-Goalie Josep Martinez:

That Josep Martinez in the 75’ on Dia was INSANELY clutch knowing we had 15 minutes in regular time and another 5’ in extra. And that slight touch by Akanji was JUST ENOUGH to throw Dia off and make him uncomfortable enough to throw his shot off. pic.twitter.com/PAlzf2PYwR — Shano ⭐️⭐️ (@fcimshano) May 14, 2026

Akanji brachte Lazio-Stürmer Boulaye Dia aus dem Rhythmus und sorgte dafür, dass dieser nicht wunschgemäss abschliessen konnte. Diese Aktion war quasi das I-Tüpfelchen auf eine hervorragende erste Saison des Schweizers im Inter-Trikot.