SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sieg in der coppa Italia

Manuel Akanji rettet Inter Mailand mit fantastischem Tackling

Autor: | Publiziert: 14 Mai, 2026 13:45
Manuel Akanji rettet Inter Mailand mit fantastischem Tackling

Inter Mailand hat am Mittwochabend das Double perfekt gemacht und den Titel in der Coppa Italia errungen. Am 2:0-Sieg gegen Lazio hatte auch der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji einen grossen Anteil.

Der 30-Jährige zeigte eine weitere formidable Defensiv-Performance. Eine Szene stach besonders heraus: In der 75. Minute ermöglichte er mit einer Störaktion in Form eines perfekt getimten Tacklings eine starke Parade von Inter-Goalie Josep Martinez:

Akanji brachte Lazio-Stürmer Boulaye Dia aus dem Rhythmus und sorgte dafür, dass dieser nicht wunschgemäss abschliessen konnte. Diese Aktion war quasi das I-Tüpfelchen auf eine hervorragende erste Saison des Schweizers im Inter-Trikot.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Sieg in der coppa Italia

Manuel Akanji rettet Inter Mailand mit fantastischem Tackling

14.05.2026 - 13:45
Wieder im Mannschaftstraining

Miro Muheim erlebt vor der WM einen Riesen-Boost

14.05.2026 - 11:42
Schweizer Nationalspieler

Djibril Sow könnte im Sommer in die Bundesliga zurückkehren

13.05.2026 - 10:22
Keine Rückkehr

Yann Sommer hat dem FC Basel die Entscheidung mitgeteilt

12.05.2026 - 19:45
Mit 22 Jahren

Die Schweizer Nati-Hoffnung Bryan Okoh erleidet bereits den zweiten Kreuzbandriss

12.05.2026 - 17:07
Mio Backhaus

Der BVB findet bei einem Bundesliga-Konkurrenten einen Kobel-Nachfolger

12.05.2026 - 16:20
Frankfurter Verteidiger

Statistik beweist: Aurèle Amenda ist ein Kopfballungeheuer

12.05.2026 - 12:12
Servette zeigt Interesse

Ein Super League-Klub könnte Andi Zeqiri in die Schweiz zurückholen

11.05.2026 - 14:01
Schweizer Legionäre

Noah Loosli liefert Assist, Isaac Schmidt verletzt sich

9.05.2026 - 17:57
Vertrag endet

Fabian Schär steht bei Newcastle United vor dem Aus

9.05.2026 - 11:27