FCB-Coach Stephan Lichtsteiner kommentiert die Absage von Yann Sommer

Yann Sommer wird in der nächsten Saison nicht Torhüter des FC Basel. Der frühere Schweizer Nati-Goalie hat den Bebbi kürzlich abgesagt. Trainer Stephan Lichtsteiner erstaunt dies nicht.

Sommer will weiterhin auf Spitzenniveau agieren und (noch) nicht in die Schweiz zurückkehren. Lichtsteiner sagt vor dem Heimspiel gegen den FC St. Gallen dazu: «Natürlich war es einen Versuch wert.» Letztlich überrascht ihn die Entscheidung seines früheren Nati-Kollegen nicht: «Er spielt seit Jahren auf absolutem Top-Level Fussball. Die Erfahrung und Qualität wäre für unser Team hervorragend gewesen. Aber ich habe damit gerechnet, dass es eher nicht zustande kommt.»

Sommers Zukunft bleibt vorderhand noch ungeklärt – wie auch die Nachfolge von Marwin Hitz beim FCB. Als Kronfavorit gilt nun wieder Jonas Omlin.