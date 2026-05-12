Timm Klose wird im FCB-Nachwuchs neuer Cheftrainer

Der FC Basel hat die Trainerteams im Nachwuchs für die kommende Saison festgelegt. Mit Timm Klose stösst ein prominenter Name hinzu.

Der 38-jährige Ex-Profi arbeitet bereits jetzt auf dem Campus des FCB. Aktuell kommt er im «Football Training T3» und als Defensivtrainer zum Zug. Im Hinblick auf die kommende Saison wird er nun Cheftrainer der U17.

Daneben kommt es zu verschiedenen Verschiebungen: Der bisherige U17-Trainer Nikola Marunic übernimmt die U19. Deren bisheriger Übungsleiter, Patrik Baumann, wiederum stösst zur U21. Marco Walker, der dort in der Rückrunde gecoacht hat, übernimmt nun wieder sein ursprüngliches Amt des «Head of Performance».

Das sind die Trainer der FCB-Nachwuchsteams in der Saison 2026/27:

U21

Cheftrainer: Patrik Baumann

Assistenztrainer: Thomas Mohler

U19

Cheftrainer: Nikola Marunic

Assistenztrainer: Eren Derdiyok

U17

Cheftrainer: Timm Klose

Assistenztrainer: Patrick Zenhäusern

U16

Cheftrainer: Marco Aratore

Assistenztrainer: Nicolas Hunziker

U15

Cheftrainer: Matthias Maeder

Assistenztrainer: Gezim Pepsi

U14

Cheftrainer: Fabian Frei

Assistenztrainer: Stefan von Niederhäusern

Teamcoach: Ömer Türkes

U13

Cheftrainer: Nicola Werder

Assistenztrainer: Jan Krieg

U12

Cheftrainer: Werner Mogg

Assistenztrainer: Luzius Döbelin