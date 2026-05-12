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Bei der U17

Timm Klose wird im FCB-Nachwuchs neuer Cheftrainer

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 17:20
Timm Klose wird im FCB-Nachwuchs neuer Cheftrainer

Der FC Basel hat die Trainerteams im Nachwuchs für die kommende Saison festgelegt. Mit Timm Klose stösst ein prominenter Name hinzu.

Der 38-jährige Ex-Profi arbeitet bereits jetzt auf dem Campus des FCB. Aktuell kommt er im «Football Training T3» und als Defensivtrainer zum Zug. Im Hinblick auf die kommende Saison wird er nun Cheftrainer der U17.

Daneben kommt es zu verschiedenen Verschiebungen: Der bisherige U17-Trainer Nikola Marunic übernimmt die U19. Deren bisheriger Übungsleiter, Patrik Baumann, wiederum stösst zur U21. Marco Walker, der dort in der Rückrunde gecoacht hat, übernimmt nun wieder sein ursprüngliches Amt des «Head of Performance».

Das sind die Trainer der FCB-Nachwuchsteams in der Saison 2026/27:

U21
Cheftrainer: Patrik Baumann
Assistenztrainer: Thomas Mohler

U19
Cheftrainer: Nikola Marunic
Assistenztrainer: Eren Derdiyok

U17
Cheftrainer: Timm Klose
Assistenztrainer: Patrick Zenhäusern

U16
Cheftrainer: Marco Aratore
Assistenztrainer: Nicolas Hunziker

U15
Cheftrainer: Matthias Maeder
Assistenztrainer: Gezim Pepsi

U14
Cheftrainer: Fabian Frei
Assistenztrainer: Stefan von Niederhäusern
Teamcoach: Ömer Türkes

U13
Cheftrainer: Nicola Werder
Assistenztrainer: Jan Krieg

U12
Cheftrainer: Werner Mogg
Assistenztrainer: Luzius Döbelin

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