Der BVB findet bei einem Bundesliga-Konkurrenten einen Kobel-Nachfolger

Borussia Dortmund plant weiterhin mit Gregor Kobel als Nummer 1. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft trotzdem. Dabei ist der BVB nun auf Mio Backhaus aufmerksam geworden.

Der 22-Jährige ist bei Werder Bremen nach dem Abgang von Michael Zetterer letzten Sommer zum Stammkeeper avanciert und weiss mit seinen Leistungen durchaus zu überzeugen. Laut «DeichStube» ist Backhaus beim BVB ein Thema. Ihm wird zugetraut, dereinst die Nachfolge von Gregor Kobel anzutreten.

Backhaus könnte den Verein bereits im Sommer verlassen, da Werder mit einem Verkauf eine stattliche Ablöse generieren könnte. Auch Bayer Leverkusen, der SC Freiburg, Brighton & Hove Albion, Newcastle United, Inter und der AC Mailand zeigen Interesse am deutschen U21-Nationaltorhüter. Dessen Vertrag in Bremen läuft bis 2028.