Dani Carvajal steht nicht im spanischen WM-Kader

Dani Carvajal wird an der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer nicht für die spanische Nationalmannschaft auflaufen.

Der langjährige Nationalspieler steht nicht im vorläufigen 55-Mann-Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente. Dies bedeutet wohl das Ende der Nationalmannschaftskarriere von Carvajal nach 52 Länderspielen. An der erfolgreichen Europameisterschaft vor zwei Jahren, die für die Furia Roja mit dem Titel endete, war der langjährige Real-Profi noch Stammspieler auf der rechten Abwehrseite.

Im Sommer enden für den 34-jährigen Routinier wohl gleich zwei grosse Kapitel: Neben jenem in der Nationalelf auch jenes bei seinem Stammverein Real Madrid. Es wird erwartet, dass er keinen neuen Vertrag mehr unterzeichnen wird.