SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nicht im 55-Mann-Aufgebot

Dani Carvajal steht nicht im spanischen WM-Kader

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 16:06
Dani Carvajal steht nicht im spanischen WM-Kader

Dani Carvajal wird an der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer nicht für die spanische Nationalmannschaft auflaufen.

Der langjährige Nationalspieler steht nicht im vorläufigen 55-Mann-Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente. Dies bedeutet wohl das Ende der Nationalmannschaftskarriere von Carvajal nach 52 Länderspielen. An der erfolgreichen Europameisterschaft vor zwei Jahren, die für die Furia Roja mit dem Titel endete, war der langjährige Real-Profi noch Stammspieler auf der rechten Abwehrseite.

Im Sommer enden für den 34-jährigen Routinier wohl gleich zwei grosse Kapitel: Neben jenem in der Nationalelf auch jenes bei seinem Stammverein Real Madrid. Es wird erwartet, dass er keinen neuen Vertrag mehr unterzeichnen wird.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Grosse Ziele

Real-Präsident Florentino Perez hält Standpauke und stellt klar: «Ich trete nicht ab!»

12.05.2026 - 18:52
Verkündung

Real-Präsident Florentino Perez setzt kurzfristige Spezial-Pressekonferenz an

12.05.2026 - 16:31
Nicht im 55-Mann-Aufgebot

Dani Carvajal steht nicht im spanischen WM-Kader

12.05.2026 - 16:06
Alaba auf dem Markt

Inter, Milan und Juve prüfen ablösefreien Deal

10.05.2026 - 16:26
Marktsondierung

Real Madrid hat drei Kandidaten für die rechte Aussenbahn im Blick

10.05.2026 - 09:22
Blancos versinken im Chaos

Ex-Trainer Xabi Alonso bereut Zusage an Real Madrid

9.05.2026 - 15:58
Ernste Phase beginnt

Real Madrid legt José Mourinho erstes Angebot vor

9.05.2026 - 09:14
Mega-Bussen

Real Madrid bestraft Valverde & Tchouaméni drakonisch

8.05.2026 - 17:35
Grosse Pläne

ManCity will Real-Chaos ausnutzen und Vinicius abwerben

8.05.2026 - 16:51
Will grosses Mitspracherecht

José Mourinho stellt für Rückkehr zu Real Madrid zwei Forderungen

8.05.2026 - 16:14