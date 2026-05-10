Real Madrid hat drei Kandidaten für die rechte Aussenbahn im Blick

Bei Real Madrid laufen offenbar bereits die Planungen für mögliche Veränderungen in der Offensive. Laut «Fichajes» haben die Königlichen eine dreiköpfige Shortlist für die rechte Aussenbahn erstellt, da Abgänge von Franco Mastantuono und Brahim Díaz erwartet werden.

Zu den Kandidaten gehört Iliman Ndiaye von Everton, der mit seiner Dynamik und Flexibilität überzeugt. Ebenfalls auf der Liste steht Maghnes Akliouche von der AS Monaco, der seit Monaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Komplettiert wird die Auswahl von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Der deutsche Nationalspieler wird immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht und gilt aufgrund seines Tempos und seiner Vielseitigkeit als interessantes Profil für die Madrilenen.