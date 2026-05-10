Bremen offenbar kurz vor Einigung mit Linksverteidiger

Ein Transfer von Michał Karbownik zum SV Werder Bremen nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, haben sich die Vorzeichen für einen Wechsel nach Bremen zuletzt deutlich verbessert.

Ausschlaggebend dafür soll vor allem die sportliche Entwicklung beider Vereine sein: Während Werder den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern konnte, verpasste Hertha BSC den Aufstieg. Bereits im Februar sollen die Bremer dem polnischen Nationalspieler ein schriftliches Angebot unterbreitet haben.

Karbownik hatte seine Entscheidung lange hinausgezögert, da er sich in Berlin wohlfühlt. Nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass der 24-Jährige sich für den Wechsel an die Weser entschieden hat.