SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Karbownik vor Wechsel

Bremen offenbar kurz vor Einigung mit Linksverteidiger

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 10:21
Bremen offenbar kurz vor Einigung mit Linksverteidiger

Ein Transfer von Michał Karbownik zum SV Werder Bremen nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, haben sich die Vorzeichen für einen Wechsel nach Bremen zuletzt deutlich verbessert.

Ausschlaggebend dafür soll vor allem die sportliche Entwicklung beider Vereine sein: Während Werder den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern konnte, verpasste Hertha BSC den Aufstieg. Bereits im Februar sollen die Bremer dem polnischen Nationalspieler ein schriftliches Angebot unterbreitet haben.

Karbownik hatte seine Entscheidung lange hinausgezögert, da er sich in Berlin wohlfühlt. Nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass der 24-Jährige sich für den Wechsel an die Weser entschieden hat.

Mehr Dazu
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Daniel Thioune

Bei Werder Bremen gibt es einen neuen Trainerfavoriten
Harmlose Offensive

Werder sucht Stürmer-Alternativen: Hornby und Weiper im Visier
Ohne Zeitraum

Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus
Könnte fix wechseln

Positive Werder-Signale für künftigen Schweizer Nati-Spieler Cameron Puertas
Mehr entdecken
Karbownik vor Wechsel

Bremen offenbar kurz vor Einigung mit Linksverteidiger

10.05.2026 - 10:21
Schweizer Legionäre

Noah Loosli liefert Assist, Isaac Schmidt verletzt sich

9.05.2026 - 17:57
Ausfall bis Saisonende

Leonardo Bittencourt kann nie wieder für Werder auflaufen

8.05.2026 - 13:58
Anderlecht offen

Werder Bremen zeigt Interesse an Ntanda

19.04.2026 - 13:43
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi schiesst Traumtor, Urs Fischer coacht Statement-Sieg

4.04.2026 - 18:33
Comeback am Wochenende?

Bei Victor Boniface geht es noch einmal schneller als gedacht

1.04.2026 - 13:26
Rückkehr ins Training

Grosse Überraschung um Victor Boniface bei Werder

30.03.2026 - 14:29
In der Heimat

Ex-Bundesliga-Coach Bo Svensson hat neuen Job

30.03.2026 - 12:30
Keke Topp fällt aus

Werder-Stürmer zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu

26.03.2026 - 16:43
Verzögerung wegen Delikten

Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

18.03.2026 - 11:11