Bei Werder Bremen gibt es einen neuen Trainerfavoriten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 10:31
Werder Bremen könnte seinen neuen Trainer gefunden haben: Daniel Thioune wird als neuer Topfavorit gehandelt.

Der Name des früheren Hamburgers war von Beginn weg in der Verlosung. Zunächst richtete sich der Fokus aber auf andere Kandidaten wie Bo Henriksen und Bo Svensson. Inzwischen sei Thioune der Favorit, heisst es in der «Bild». Der 51-Jährige war bis im Oktober des vergangenen Jahres bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf beschäftigt. Nun laufen ernsthafte Gespräche, wie berichtet wird.

Nach wie vor werden indes auch noch andere Anwärter genannt. Namentlich der frühere Bayern-Profi- und Coach Martin Demichelis und auch Dieter Hecking, der über grosse Erfahrung verfügt.

