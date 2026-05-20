Venezia prüft Transfer von deutschem Nationalspieler

Kommt es im Sommer zu einem überraschenden Italien-Wechsel von Niclas Füllkrug? Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio beschäftigt sich Aufsteiger Venezia intensiv mit dem deutschen Nationalstürmer.

Der 33-Jährige steht aktuell noch bei West Ham United unter Vertrag, war zuletzt jedoch an AC Mailand ausgeliehen. Die Rossoneri sollen die Kaufoption allerdings nicht ziehen wollen, weshalb Füllkrug im Sommer zunächst nach England zurückkehrt.

Genau dort könnte Venezia nun ansetzen. Der Serie-A-Aufsteiger prüft demnach die Möglichkeit, den erfahrenen Angreifer als neuen Führungsspieler für die Offensive zu holen. Aktuell handelt es sich zwar wohl noch um eine interne Idee, dennoch wird die Situation offenbar genau beobachtet. Neben Venezia soll auch der VfL Wolfsburg Interesse an Gesprächen mit Füllkrug zeigen.