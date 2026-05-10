AC Mailand fürchtet Premier-League-Offensive

Strahinja Pavlović steht weiterhin im Fokus mehrerer englischer Topklubs. Vor allem Chelsea wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Innenverteidiger von AC Mailand in Verbindung gebracht.

Wie die «La Gazzetta dello Sport» berichtet, möchte Milan den serbischen Nationalspieler unbedingt halten. Allerdings könnte die Situation kompliziert werden, falls die Rossoneri die Qualifikation für die UEFA Champions League verpassen. In diesem Fall dürfte es schwierig werden, lukrative Angebote aus der Premier League abzuwehren. Der Marktwert des Verteidigers wird aktuell auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Gleichzeitig soll das Interesse Chelseas zuletzt etwas abgekühlt sein. Laut «Tuttomercato» liegt das vor allem daran, dass Pavlović inzwischen eine wichtige Rolle in Mailand einnimmt und sich dort sportlich fest etabliert hat.