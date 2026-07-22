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Nationalspieler Morgan Rogers macht Chelsea-Wechsel für horrende Ablöse perfekt

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 08:25
Nationalspieler Morgan Rogers macht Chelsea-Wechsel für horrende Ablöse perfekt

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Morgan Rogers von Aston Villa zu Chelsea ist perfekt. Die Ablöse beträgt horrende 138 Millionen Euro.

Der 23-jährige Angreifer wusste zuletzt an der Weltmeisterschaft zu gefallen und tätigt nun einen Transfer. Aston Villa zahlte für die Dienste von Rogers vor zwei Jahren gerade einmal knapp 10 Millionen Euro.

Nachdem sich auch Arsenal mit ihm beschäftigt hatte, unterschreibt Rogers bei den Blues nun einen Sechsjahresvertrag bis 2032.

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